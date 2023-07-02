Kurban Bayramı’nda, şehir dışına ve mesire alanlarına giden vatandaşlar kente dönüş sağlarken, yollarda uzun araç trafikleri oluştu

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması sebebiyle kent sakinleri soluğu şehir dışında veya mesire alanlarında aldı.

Havaların ısınmasıyla beraber vatandaşlar serin yerlere tatil ve piknik amaçlı seyir düzenlerken, bayramın bitmesiyle birlikte kente girişlerde yoğunluk yaşandı.

Onikişubat ilçesine bağlı Kılavuzlu ve Hasancıklı Mahalleri arasında bulunan ve Kılavuzlu köprüsü olarak bilinen köprünün şehre giriş tarafında yoğunluk yaşandı.

