Turizm kenti Antalya bayramı dolu dolu geçiriyor. Çok sayıda yerli ve yabancı turist tatilde Antalya'yı tercih etti. Sahillerdeki yoğunluk her geçen gün arttı adeta adım atacak yer kalmadı.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'da da durum aynıydı. 3 günde 140 bin aracın giriş yaptığı kentin girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yerli ve yabancı turistler, plajlara akın etti.

Tatilcilerin akınına uğrayan bir diğer nokta da Tekirdağ Marmara ereğlisi. Nüfusu 25 bin olan ilçe, bayramda 150 bini geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)