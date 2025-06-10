Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güven içinde bir Kurban Bayramı geçirebilmesi için tatil süresi boyunca denetimlerine aralıksız devam etti.

Trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla “Emniyet Kemerini Tak”, “Kaskını Tak”, “Hızını Düşür”, “Takip Mesafeni Koru”, “Sadece Yola Odaklan”, “Makas Atma”, “Kırmızıda Dur”, “Yayaya Yol Ver” gibi uyarı ve sloganlarla bilgilendirme yapan ekipler, bayram tatili boyunca kent genelinde aktif olarak görev yaptı.

“Kurallara uyalım, yolun sonu bayram olsun” mottosuyla hareket eden İl Emniyet Müdürlüğü, şehir içi ve şehirlerarası yollarda gerekli tüm güvenlik önlemlerini alarak, trafik akışının sağlıklı ilerlemesini ve olası kazaların önlenmesini amaçladı.

Bayram süresince 24 saat esasına göre görev yapan polis ekipleri, hem trafikte hem de genel asayişte vatandaşların huzur ve emniyeti için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşlara bayram dönüşünde de trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunarak, güvenli sürüşün önemine dikkat çekti.