Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı’nın ilk günü, Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen Geleneksel Bayramlaşma Töreni ile coşkulu bir atmosferde kutlandı. Kahramanmaraş Valiliği’nin koordinasyonunda gerçekleşen törende birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları ön plana çıktı.

Bayramlaşma programına; Vali Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, siyasi partilerin temsilcileri, ilçe belediye başkanları, kamu kurumlarının müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar, birbirlerinin bayramını tebrik ederken, etkinlik samimi sohbetler ve dayanışma mesajlarıyla anlam kazandı. Kahramanmaraşlılar, geleneksel bayramlaşma töreninde bir araya gelerek bayramın manevi iklimini hep birlikte yaşadı.