Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı için ihracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanlarının türlerini belirledi.

Bazı bitkilerin ihracatına ilişkin kısıtlamalar ve düzenlemeler yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından hazırlanan "Doğal Çiçek Soğanlarının 2025 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kısıtlamalar, bitki türlerinin gereksiz yere toplanmasının veya yasal olmayan yollarla ticaretinin önüne geçilmesini hedefliyor.

Tebliğ, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

İHRAÇ EDİLEMEYECEK BİTKİLERİN LİSTESİ

Buna göre, doğadan toplanan soğan, yoğurt çiçeği, çiğdem, ters lale, zambak, müşkürüm, kara çiğdem, lale, yılan bacağı, yılan pancarı, çakmuz, yılan bıçağı, nilüfergiller, salepgiller, yılan yastığı, kum zambağı, şark sümbülü, censiyan, sıklamen, kardelen, süsen, şakayık ile diğer yumrulu ve soğanlı türler gibi bazı bitkiler ihraç edilemeyecek.

Bazı sıklamen çeşitleri, Toros ve Karadeniz kardeleni ile sarıkokulu için de ihracat kotaları tespit edildi.