Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararına göre, ilk konut alımlarında kredilerde sınırlama olmayacak, ikinci ve sonrası konut alımında ise tüketici, eşi veya 18 yaş altındaki çocuklarının en az bir konutunun bulunması halinde konut kredi değer oranı yüzde 75 daraltılacak.

Karara göre, örneğin, 5 milyon TL değerindeki bir evi, ikinci tapulu evi olarak alacak olanlara evin değerinin yüzde 22,5'i kadar kredi kullandırılabilecek.

İlk konut alımlarında ise kredi değer oranlarında bir değişiklik olmayacak.