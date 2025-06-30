“Sakın ha deliye deli deyip geçme, Deli dediğin bakarsın veli olur. İnsanlara bakıp sakın adam seçme, Deli dediğin bakarsın veli olur.”

Bizim kültürümüzde “Deli deyip geçmek” diye bir deyim vardır.

Sözüne, duruşuna, kıyafetine kendi anlam çerçevemiz içinde bir yer bulamadığımız insanlara deli deyip geçeriz. Belki de onlar sözlerini dünyanın en “yalın ve akıcı” üslubuyla söyleyenlerdir. Söylerken hiçbir kaygı yoktur zihinlerinde.

Kimin deli, kimin veli olduğunu insan olarak bizler bilemeyiz.

Ancak bizi yaratan Rabbimiz bilir.

Deli ile veli dıştan bakınca belli olmaz. Deli ile veli arasında ince bir çizgi vardır.

Delisiyle, velisiyle bu tür insanlar hep içimizde yaşadılar.

“Deli deyip de geçmeyelim, bazen en karışık toplumu, deliler kurtarmıştır.”

Onlara ister "deli" diyelim, ister “veli” diyelim.

Her köyde, her mahallede, vardır onlardan biri, birkaçı.

Delilerin akılları, kendilerini çok akıllı sananlardan birkaç adım öndedir.

Küçük bir öykü ile anlatmak istediğimizi açıklayalım.

İşte o deli dediğimiz köyün velisi;

Camiye girer, belli ki namaz kılacak.

Ama oturmaz, meraklı ve şaşkın gözlerle etrafı süzer-dolanır.

Bir oraya, bir buraya her köşeye dikkatlice bakar ve hızla çıkar gider.

Az sonra sırtında bağlanmış odunlarla tekrar gelir camiye ve tam namaza başlamak üzere olan cemaatle birlikte saf tutar.

Ama sırtındaki odunlarla güç bela bitirir namazını.

Eğilip kalktıkça yere düşen odunlar, çıkardığı ses vs. derken, tabii cemaat de rahatsız olmuştur bu durumdan.

Nihayet biter namaz, bitmesine ama her kafadan bir ses çıkar.

Herkes kıpırdanmaya, adama söylenmeye başlamıştır bile.

İmama kadar ulaşır sesler, hafiften tartışmalar.

İmam aynı mahalleden, bilir az çok garibin halini, şefkatle yaklaşır meczubun yanına ve der ki:

“Oğlum böyle namaz mı olur, sırtında odunlarla, sen ne yaptın?

Hem kendini hem de çevreni rahatsız ettin bak, bir daha namaz kılmaya yüksüz gel olur mu?”

Bunu duyan meczub melül-mahzun, ama manalı bir bakışla sorar

“Âdetiniz böyle değil mi?”

“Ne âdeti?!” der Hoca.

Cemaat da toplanmış, merak ve şaşkınlıkla olayı izlemektedir o sıra.

Der ki meczub bu kez:

“Hocam ben namaz kılmak için girdim camiye, şöyle kendime uygun bir yer ararken içeridekilere baktım, gördüm ki herkesin sırtında bir şeyler var. Zannettim ki adet böyledir, ben de şu odunları yüklendim geldim işte, neden kızıyorsun?

Kızacaksan herkese kız, tek bana değil!

Hoca şaşırır: “Benim sırtımda da mı var?” der.

“Evet” der meczub, “Hepinizin sırtı yüklü!”.

Cemaatte ise hafiften “deli işte!” manasına, bıyık altından gülüşmeler başlamıştır.

Meczub bu kez öne atılır ve tek tek cemaati işaret ederek, saf bir çocukça, heyecanla bağırır:

“Bak bunun sırtında mavi gözlü bir çocuk, bunda kocaman bir elma ağacı vardı.

Bunda kırık bir kapı, bunda bir tencere yemek, bunda kızarmış tavuk, şunun sırtında yeşil gözlü esmer bir hatun, bununkinde de yaşlı annesi vardı!”

Sonra iki elini yanlarına salar başını sallar ve umutsuzca;

“ Boş yok, boş yok hiç!. Diye tekrarlar.

O böyle söyleyince, herkes dehşet içinde şaşkınlıkla birbirinin yüzüne bakar!

Aynen doğrudur dedikleri çünkü;

Kimi doğacak çocuğunu düşünüyordur namazda, kimi bahçesindeki meyve ağaçlarını,

biri onaracağı kapıyı, diğeri lokantasında pişireceği yemeği.

Biri açtır aklında yiyeceği tavuk, birinin sırtında sevdiği kadın,

diğerinde de bakıma muhtaç annesi vardır.

“Peki, söyle bakalım bende ne vardı?” der, bu kez endişeyle Hoca.

O da der ki:

“Zaten en çok da sana şaştım hoca! Sırtında kocaman bir inek vardı!

Meğerse efendim, hocanın ineği hastaymış, “öldü mü ölecek mi?” diye düşünürmüş namazda.

“Harâbât ehlini hor görme sakın, defineye mâlik viraneler var.”.

Bildirince bildiren, yüreği olan görüyor elbet. Deliler böyledir, peki biz nasılız?