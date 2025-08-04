Şunu peşinen söyleyelim. Gerek mesleğimizin gereği, gerekse toplumun bir ferdi olarak çarşıdayız, pazardayız, mezardayız, düğündeyiz, dernekteyiz, Camideyiz, cenazedeyiz, taziyedeyiz. Kısacası toplumun nabzını tutmak için çağrıldığımız her yerdeyiz. Biz köşe yazarlarının görevi halkın duygularına tercüman olmak, halkın sorunlarını dile getirmek.

Bizim hiç bir kimse ile sorunumuz yoktur, bizim sorunumuz kendisi sorun olanlarla, halka tepeden bakanlarla, insanlarla arasına mesafe koyanlarla, samimiyetten uzak olanlarla.

“Hemen Postalayın” derken, kimlerden mi bahsediyoruz? Tıpkı aşağıdaki okuyacağımız hikâyede olduğu gibi. Siyasetin sabunu ile gözleri kör olanları, vizyon sahibi olmayan, güç zehirlenmesine bağlı duygu körlüğü yaşayanları. Hemen postalayın!

Şimdi siyasette etkili ve yetkili olanlar, gözünün üstünde kaşın var diyerek hoşlanmadıklarını hemen postalıyorlar ya. Bunları da zamanı geldiğinde Anadolu’nun feraset ve şahsiyet sahibi duyarlı insanları sandık önlerine geldiğinde, geldikleri yere öyle bir postalarlar ki hem de iadeli taahhütlü bir şekilde. Bunları neden yazıyoruz. Elbette tarihe not düşmek için yazıyoruz. Her ne kadar kendisiyle dünya görüşümüz farklı olsa da, siyasi düşüncemiz taban tabana zıt olsa da, insani ve soysal açıdan baktığımızda bazı hikâyeler var ki yeri ve zamanı geldiğinde konu ile örtüşüyor cuk diye oturuyor.

Değerli Okuyucularım;

Türk edebiyatının roman, hikâye, fıkra, mizah yazarı;

Aziz Nesin’in,”Bayram Tebriği Hikâyesi’ni paylaşarak, biraz tebessüm ettirmek istedim.

Peki, Aziz Nesin'in bu “Bayram Tebriği Hikâyesi”ni kahkaha atmadan okuyabilecek miyiz?

1965 senesiydi. İşe gireli henüz iki hafta olmuştu. Bir genel müdürlükte, özel kalem müdürünün yardımcısıydım. Bayrama on gün kala, müdürüm hastalandı ve rapor aldı.

Ertesi gün, genel müdür, beni odasına çağırdı.

- Buyurun efendim.

- Tebrik kartları hazır mı evladım?

- Hangi tebrik kartları efendim?

- Eyvahlar olsun, Şükrü sana söylemedi mi? Bayram geldi, tebrik kartı göndermeli.

- Şimdiye çoktan postaya vermiş olmamız gerekirdi.

- Hiç haberim olmadı efendim.

- Hemen, hemen, hemen! Yarına istiyorum üç bin adet kartı sabaha kadar yaz ve postaya ver.

- Emredersiniz efendim! Dedim ve odadan çıktım. Ancak üç bin adet bayram tebrik kartını tek, tek nasıl yazacağım.

Genel müdür, kartların çini mürekkeple ve güzel bir yazıyla yazılmasını isterdi.

Üç bin adet kartın iki bin tanesi makamca kendinden aşağıda olanlara şu şekilde yazacaktım:

Bayramını kutlar, gözlerinden öperim.

Kalan bin tanesi de, daha üst makamdakilere:

Sizin ve eşinizin bayramını saygıyla kutlarken, sıhhatli ve başarılı günler niyaz ederim. Şeklinde yazılacaktı.

Hiç vakit geçirmeden masamın başına geçip kolları sıvadım. Önümde davetiyelerden oluşan irili ufaklı pek çok dağ duruyordu. Ben mesaim bitiyor, az sonra çıkar evime giderim derken, sabaha kadar burada kalıp üç bin kartı yazmak zorunda kaldım. Sızlanmanın faydası yok, işe başlayım:

Bayramını kutlar, gözlerinden öperim.

Bayramını kutlar, gözlerinden öperim.

5,10, 20, 50,100, 750, 875. Yazıyorum, yazıyorum bitmiyor!

Vakit gece yarısını geçti gitti bana öyle bir sıkıntı bastı ki, tarif edemem.

Yazıyorum, yazıyorum, yazıyorum. Bitmiyor.

En nihayetinde alt makam kartları bitti. Ama ben de bittim. Şafak sökmek üzereydi.

İşi biten kartları masamın üzerinden alıp başka bir yere koydum.

Ama önümde hâlâ bin adetlik bir kart yığını durmaktaydı. Sizin ve eşinizin bayramını saygıyla kutlarken, sıhhatli ve başarılı günler niyaz ederime başladım.

Durmadan yazıyordum. Göz kapaklarım öyle ağırlaşmıştı ki, gözlerimi açık tutmam her bir karttan sonra daha da zor bir hale gelmişti. Resmen işkence çekiyordum.

125, 279, 400, 689. Yazdım, yazdım, yazdım. Bir vakit sonra, artık ben kaleme değil o bana hâkim olmaya başladı. Ama hâlâ yazıyordum:

Sizin ve eşinizin bayramını saygıyla kutlarken, sıhhatli ve başarılı günler niyaz ederim.

Sizin ve eşinizin bayramını saygıyla kutlarken, sıhhatli ve başarılı günler niyaz ederim.

Niyaz ederim başarılı günler sizinle eşinizin bayramını kutlarken.

Kutlarken eşinizin bayramını saygıyla sıhhatli günler diler Niyazi ile beraber ederim.

Niyazi ile birlikte sizin ve eşinizin bayramını kutlarken ayrıca sıhhatle ederim.

Önce bayramınızı eder, sonra eşinizle Niyazi’ye başarılı günler dilerim.

Sizin de eşinizin de Niyazi’nin de bayramını saygıyla eder, sıhhat dilerim.

Sıhhatli eşinizin bayramını saygıyla kutlarken, Niyazi’ye başarılar diler aynı zamanda ederim.

Bayramınıza etmeden önce eşinizi saygıyla kutlar Niyazi’nin gözlerinden öperim.

Sizin de, eşinizin de, Niyazi’nin de, bayramını da, tatilini de, gelmişini de, geçmişini de, saygıyla ederim.

Sabah tam mesai saatinde, gözlerim kan çanağı bir halde kartları yetiştirdim.

Genel müdür bir-ikisine şöyle bir baktı:

Aferin dedi. Bitirmen iyi olmuş.

Hemen postalayın!

Hemen postaladık.

Üç gün sonra da önce bizim genel müdürü, ardından bendenizi postaladılar.

Ortalık yanıyor, birileri saç tarıyor. Bilmem söylemek istediklerimi anlatabildim mi?