İtalya’nın ihracat kredi kurumu SACE’den sağlanan 125 milyon Euro tutarındaki krediyle Beko, finansal gücünü artırırken, Avrupa’daki tedarik zinciriyle kurduğu bağları da derinleştirmeyi hedefledi.İSTANBUL (İGFA) - Beko, Avrupa’daki büyümesini destekleyecek stratejik bir finansman anlaşmasına imza attı.

Avrupa’nın lider ev teknolojileri şirketi Beko, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren ihracat kredi ve sigorta kurumu SACE (Servizi Assicurativi del Commercio Estero) ile 125 milyon Euro tutarında, 10 yıl vadeli bir finansman anlaşması imzaladı. Beko’nun finansman işlemi BNP Paribas ve Deutsche Bank aracılığı ile gerçekleştirildi.

Şirket, sermaye yapısını güçlendirirken uzun vadeli büyüme hedeflerine önemli katkı sağlayacak finansman ile İtalyan tedarikçilerle iş birliği fırsatlarını da artırmayı hedefliyor.

İşlemin imza töreni İtalya - Türkiye İş Forumu kapsamında Roma’da düzenlendi. Törene Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Beko Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Barış Alparslan ve SACE CEO’su Alessandra Ricci katıldı. Törende iki ülke arasında ekonomik iş birliğini ileriye taşıma yönündeki güçlü irade bir kez daha vurgulandı.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye'ye ve Beko’ya duyduğu güveni bir kez daha görmenin kendileri için kıymetli olduğunu söyledi.

Beko Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Alparslan, yatırımcıların, iş ortaklarının ve tüketicilerin şbeklentilerini istikrarlı şekilde karşılamaya devam edeceğini belirtirken, "Bu anlaşma, operasyonel faaliyetlerimiz için önemli bir hareket alanı yaratırken, uluslararası finans kuruluşlarının uzun vadeli yaklaşımımıza duyduğu güveni de yansıtıyor" dedi.