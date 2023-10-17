Belçika'nın başkenti Brüksel, silahlı saldırı dehşetiyle sarsıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre yerel saatle 19.15 civarında turuncu montlu bir kişi, motosikletiyle geldiği Sainctelette Meydanı yakınında bir cadde üzerinde silahla rastgele ateş açtı.

Görüntülerde, zanlının birkaç el ateş açtıktan sonra motosikletinden inerek bir binaya girdiği, ateş etmeye orada da devam ettiği ve gözden kaybolduğu görüldü.

Saldırı sonucu ölen 2 kişinin EURO 2024 elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımlarının karşılaştığı müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu öğrenildi.

Kral Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırıda kaç kişinin yaralandığına ilişkin bilgiye ise henüz ulaşılamadı.

Belçika-İsveç maçı terör saldırısı gerekçesiyle askıya alındı

UEFA'dan yapılan açıklamada, ilk devresi tamamlanan maçın terör saldırısı olasılığı gerekçesiyle askıya alındığı belirtildi.

Kararın, iki takımın onayı ve güvenlik güçleriyle yapılan görüşmenin ardından verildiği de vurgulandı.

İsveç basınında yer alan haberlerde, İsveçli milli oyuncuların maçın ikinci yarısına çıkmama yönündeki taleplerini hakeme ilettiği, Belçikalı oyuncuların da bu duruma onay verdiği bildirildi.

Belçika basınında ise saldırganın henüz yakalanamaması nedeniyle hoparlörden taraftara tribünlerde kalmaları yönünde çağrıda bulunulduğu ifade edildi.