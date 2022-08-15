Afşin Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri sonunda en düşük işçi maaşı 7 bin 700 lira oldu.

Belediye önünde davul zurna ile kutlama yapan işçilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Hiçbir işçimizi mağdur etmeden Afşin’e hizmet etmeye devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş’ta en yüksek zam oranını uygulayan belediyenin Afşin olduğunu ifade eden Hizmet-İş Sendikası Afşin temsilcisi Cüneyt Yücel, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’e işçiler adına teşekkür etti.