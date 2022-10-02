25 yaşındaki Bella Hadid, Paris Moda Haftası'na damgasını vurdu.

Bella Hadid, üzerine püskürtülen boyalarla oluşturulan beyaz elbisesiyle podyumda yürüdü.

25 yaşındaki Hadid, beyaz topuklu ayakkabıları ve tek parça iç çamaşırıyla podyuma geldi.

Sprey boyalarla giydirildi

Elleriyle bedeninin üst kısmını kapatan Bella Hadid'e dört sanatçı, özel bir karışımı bir araya getirerek üzerine püskürtme yaptı.

Çıplak bedenine beyaz boyalar püskürtülürken Hadid'in vücuduna püskürtülen beyaz boyalar, sonunda bir elbiseye dönüştü.

Moda tarihine geçti

Bella Hadid'in üzerinde oluşturulan beyaz elbisenin son rötuşları da yapıldıktan sonra yıldız model, üzerindeki giysiyle podyumda yürüdü.

25 yaşındaki Bella Hadid, moda tarihine geçti.