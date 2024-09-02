Programın yeni bölümünde, Kahramanmaraş’ın birçok noktasını ziyaret eden Belma Belen, şehrin zengin gastronomi kültürünü de tanıttı. Eşsiz lezzetlerin hikâyelerini izleyicilere aktaran Belen, geleneksel tatların nasıl hazırlandığını ve bu lezzetlerin şehir kültüründeki yerini detaylarıyla anlattı.

Ayrıca, Kahramanmaraş’ın geleneksel Ağustos Fuarı da programda geniş yer buldu. Fuarın renkli atmosferi, esnafla yapılan keyifli sohbetler ve etkinliklerden görüntüler, ekran başındaki izleyicilere aktarıldı.

Programın özel konuklarından biri de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel oldu. Görgel, şehrin kültürel ve gastronomik mirası hakkında bilgiler verirken, belediye olarak bu değerlerin korunması ve tanıtılması adına yapılan çalışmalardan bahsetti.

Editör: Yunus Firdevsoğlu