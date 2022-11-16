Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda konserden tiyatro gösterisine, söyleşiden panele, konferansa çeşitli programları vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Meclisi iş birliğiyle 19 Kasım Cumartesi günü; yaptığı programlar ve yayınlarla sınav dönemindeki öğrencilerin başvuru kaynağı haline gelen, nitelikli anlatımıyla birçok konunun kolayca anlaşılmasını sağlayan ‘Benim Hocam’ ekibinden Ramazan Yetgin, Bayram Meral, İlyas Güneş ve Kadir Gümüş, Kahramanmaraşlı gençlerle bir araya gelecek. KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek söyleşi saat 15.00’da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, etkinliğe sınav dönemindeki öğrenciler başta olmak üzere tüm gençlerin davetli olduğu belirtildi.