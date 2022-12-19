Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu kapsamında düzenlenen Berdücesi Söyleşileri’nin bu ayki konuğu Psikolog – Yazar Hümeyra Yabar olacak. Bir Kulübe, Uykusuz Meyveler ve Hayvan Geçidi adlı kitapları ve katıldığı seminerlerle insanların hayatına dokunan, olumlu etkiler bırakan Hümeyra Yabar, 20 Aralık Salı günü kültür sanat dostlarıyla bir araya gelecek. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilecek söyleşi, saat 19.00’da başlayacak. Moderatörlüğünü Berdücesi Dergisi Editörü Bilge Doğan’ın yapacağı etkinlikte Psikolog – Yazar Hümeyra Yabar, ‘Bir Öykü Matruşkası: İnsan’ konusunu ele alacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, söyleşiye tüm Kahramanmaraşlıların davetli olduğu belirtildi.