Aksu TV ekranlarından canlı yayınlanan 700 sporcunun katılım sağladığı güreş festivalinde final müsabakaları nefes kesti.

Köy güreşlerinde başpehlivanlık mücadelesinde 1.İbrahim AVCI, 2.Süleyman DEMİR ve 3.Mehmet ÇİĞDEM oldu.

Şalvar güreşi kulüp sporcularının yer aldığı başpehlivanlık mücadelesinde ise 1.Doğan UZUN, 2.İsa GÖÇEN ve 3. Adem UZUN oldu.

Ödül törenlerinin ardından açıklamalarda bulunan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya HOPUR, güzel bir güreş festivali olduğuna dikkat çekti.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Kahramanmaraş İl Temsilcisi İsmail Gençoğlan ise “festivalde emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.