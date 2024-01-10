Kahramanmaraş’ta 35 Yıllık Bilgi Ve Tecrübesiyle Sigortacılık Alanında Başarılı İşlere İmza Atan Şehrin Sektördeki Marka Değeri Beşen Sigorta Acenteliği Yeni Yerinde Hizmet Vermeye Başladı.
Uzun Zamandır Zübeyde Hanım Caddesinde Bulunan Ofisinde Hizmet Veren Beşen Sigorta Acentesi Yaşanan Depremde Ağır Hasar Alması Dolayısıyla Şimdi Şekerdere Caddesi Üzerindeki Yeni Yerinde Deneyimli Ve Güler Yüzlü Personelleriyle Faaliyetlerini Sürdürüyor.
Beşen Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Beşen Yaşanan Zorlu Sürece Dikkat Çekerek Yeni Yerlerinde Vatandaşlara Hizmet Vermeye Devam Ettiklerini Söyledi.
Beşen Konuşmasının Devamında Sigorta Yaptırmak İsteyen Kişilerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hakkında Da Aksu Haber’e Özel Açıklamalarda BulunduKaynak: Hacı Mehmet Akkurt