Süper Lig’de 33. haftanın açılış maçında Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor ile Şenol Güneş’in ekibi Beşiktaş, hakem Mete Kalkavan yönetiminde karşı karşıya geldi.

Antalya Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

Antalyaspor, 32. dakikada Ömer Toprak'ın kafa vuruşuyla golü bulurken ilk yarıyı da önde tamamladı. İkinci yarıda bu kez Aboubakar 54. dakikada kafa vuruşuyla maça eşitliği getirdi.

81. dakikada Antalyaspor Bünyamin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken pozisyonun devamında Cenk Tosun 84. dakikada topu ağlara gönderdi. 90'da bir kez daha sahneye çıkan Aboubakar son sözü söyledi ve skor 3-1 olarak tayin etti.

Süper Lig’de üst üste 4. maçını da kazanan Beşiktaş puanını 68’e çıkardı. Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından Beşiktaş karşısına çıkan Antalyaspor maçtan mağlup ayrıldı ve 36 puanda kaldı.

Gelecek hafta Antalyaspor, Ankaragücü’ne konuk olacak. Beşiktaş ise Gaziantep FK’nın ligden çekilmesi üzerine haftayı BAY geçecek ve hükmen 3-0 kazanacak.