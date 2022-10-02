Süper Lig'in 8. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını Dolmabahçe'de paylaşacak.

Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok yapacak. Mücadele beIN SPORTS'tan yayınlanacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının muhtemel 11 leri #1

 

İki takım da galibiyet istiyor

Ligde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 14 puanla 4. sırada yer alırken, 4 galibiyet, birer mağlubiyet ve beraberliği bulunan Fenerbahçe 13 puanla 6. basamakta bulunuyor.

Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan ve bu müsabakalarda 7 gol atıp kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe, derbiyi kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının muhtemel 11 leri #2

 

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Gedson, Muleka, Redmond, Weghorst

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo Henrique, Szalai, Alioski, İrfan Can, Arao, Crespo, Mert Hakan, Batshuayi, Valencia