Beşiktaş Kocaelispor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Hakem Ali Şansalan’ın yöneteceği karşılaşmada VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay yer alacak.

675A2852C41Ff7D32Fca5B79

Beşiktaş'ta Yeni Transferler Sahada Olacak mı?

Kayserispor maçında statü gereği forma giyemeyen yeni transferler bu kez kadroda yer alabilecek. Siyah-beyazlı taraftarların merakla beklediği isimler:

  • Vaclav Cerny

  • Gökhan Sazdağı

  • Cengiz Ünder

  • Tiago Djalo

  • Rıdvan Yılmaz

  • El Bilal Toure

  • Jota Silva

  • Taylan Bulut

Bu oyuncuların teknik heyetten görev almaları halinde sahada olmaları bekleniyor.

Besiktas Goztepe Maci Ne Zaman Saat Kacta Hangi Kanalda Bjk Goztepe Maci Muhtemel 11Ler Jukl

Beşiktaş ve Kocaelispor’un Ligdeki Durumu

  • Beşiktaş: 9 puanla 10. sırada

  • Kocaelispor: 2 puanla son sırada

Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek moral buldu. Kocaelispor ise ilk galibiyetinin peşinde.

Bjk

İki Takım Arasında Rekabet

  • Son 10 karşılaşmada Beşiktaş 9 kez kazandı.

  • Kocaelispor’un İstanbul’daki son galibiyeti 1998-1999 sezonunda.

Ev sahibi Beşiktaş, taraftarı önünde galibiyete odaklanmış durumda.

680A08B1544B97F2965B6Ea9

Kocaelispor’da Eksikler

Konuk ekipte sakatlıkları bulunan oyuncular:

  • Smolcic

  • Ahmet Oğuz

  • Massadio Haidara

  • Mateusz Wieteska

Bu isimler maçta forma giyemeyecek.

Thumbs B C 8186F8825E95710937E1Db7Ade6482Ff

Beşiktaş Kocaelispor Maçı Canlı İzleme Bilgileri

Futbolseverler karşılaşmayı beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve kesintisiz takip edebilecek. Yayına dijital platformlar ve uydu alıcılar üzerinden erişim sağlanacak.