Beşiktaş Kocaelispor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Tarih: 29 Eylül 2025 Pazartesi
Saat: 20.00
Stad: Tüpraş Stadyumu
Yayın: beIN Sports 1 (canlı ve şifreli)
Hakem Ali Şansalan’ın yöneteceği karşılaşmada VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay yer alacak.
Beşiktaş'ta Yeni Transferler Sahada Olacak mı?
Kayserispor maçında statü gereği forma giyemeyen yeni transferler bu kez kadroda yer alabilecek. Siyah-beyazlı taraftarların merakla beklediği isimler:
Vaclav Cerny
Gökhan Sazdağı
Cengiz Ünder
Tiago Djalo
Rıdvan Yılmaz
El Bilal Toure
Jota Silva
Taylan Bulut
Bu oyuncuların teknik heyetten görev almaları halinde sahada olmaları bekleniyor.
Beşiktaş ve Kocaelispor’un Ligdeki Durumu
Beşiktaş: 9 puanla 10. sırada
Kocaelispor: 2 puanla son sırada
Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek moral buldu. Kocaelispor ise ilk galibiyetinin peşinde.
İki Takım Arasında Rekabet
Son 10 karşılaşmada Beşiktaş 9 kez kazandı.
Kocaelispor’un İstanbul’daki son galibiyeti 1998-1999 sezonunda.
Ev sahibi Beşiktaş, taraftarı önünde galibiyete odaklanmış durumda.
Kocaelispor’da Eksikler
Konuk ekipte sakatlıkları bulunan oyuncular:
Smolcic
Ahmet Oğuz
Massadio Haidara
Mateusz Wieteska
Bu isimler maçta forma giyemeyecek.
Beşiktaş Kocaelispor Maçı Canlı İzleme Bilgileri
Futbolseverler karşılaşmayı beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve kesintisiz takip edebilecek. Yayına dijital platformlar ve uydu alıcılar üzerinden erişim sağlanacak.