Tüm yurtta olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da Ahilik Haftası coşkuyla kutlandı, Kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen özel buluşmada, Şair-Yazar İnci Okumuş, TOKİ Yıldız Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Okumuş, öğrencilerle gerçekleştirdiği söyleşide Ahilik kültürünün derin köklerini, insana verdiği değeri ve yüzyıllar boyunca toplum hayatına kazandırdığı eşsiz ilkeleri anlattı.

Ahiliğin yalnızca bir esnaf teşkilatı değil, aynı zamanda dürüstlük, kardeşlik, paylaşma ve dayanışma üzerine kurulu bir yaşam felsefesi olduğunu vurgulayan Okumuş, gençlere bu değerleri günlük hayatlarında yaşatmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Samimi bir atmosferde geçen programda öğrenciler, Ahilik teşkilatının kurallarını ve toplumsal düzen üzerindeki etkilerini öğrenmenin yanı sıra, kültürel mirasın geleceğe taşınmasında kendilerine düşen sorumlulukları da bir kez daha hatırladı.