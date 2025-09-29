Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde iki aracın çarpışması sonucu can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan gri aracın sürücüsünün ehliyetsiz olduğu iddia edildi.

Sümbüllü Kavşağı’nda da bir kaza meydana geldi. Otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu araçtaki 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Ulutaş Mahallesi’nde ise kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücünün hafif yaralı olduğu öğrenildi.

Bir diğer kaza ise Tevfik Kadıoğlu Bulvarı’nda yaşandı. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Güvenlik güçleri tüm kazalarla ilgili inceleme başlattı.