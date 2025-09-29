Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi, tarihi ve kültürel mirasıyla özdeşleşen bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. "47. Geleneksel Afşin Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak Güreş Festivali", yoğun katılım ve renkli görüntülerle tamamlandı.

Festival, Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu, Afşin Kaymakamlığı ve Afşin Belediyesi iş birliğiyle Ergün Ertekin Çim Güreş Sahası’nda organize edildi.

Etkinliğe Türkiye’nin dört bir yanından gelen 50 farklı ilden toplam 475 sporcu katıldı. Karakucak güreşlerinde, farklı yaş ve sıklet kategorilerinde mücadele eden sporcular, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Özellikle başpehlivanlık müsabakası, festivalin en çok ilgi gören karşılaşmalarından biri oldu.

Günün en prestijli mücadelesi olan başpehlivanlık finalinde, tecrübeli güreşçiler Mücahit Çelik ve Hüseyin Civelek karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadelede rakibini mağlup etmeyi başaran Mücahit Çelik, 47. Afşin Eshab-ı Kehf Karakucak Güreşleri’nin başpehlivanı olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen törende, dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri Afşin protokolü tarafından takdim edildi. Etkinliğe katılan yetkililer, geleneksel Türk güreşinin yaşatılmasının önemine vurgu yaparak, sporcuları ve organizasyon ekibini tebrik etti.