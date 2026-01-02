Beşiktaş’ta transfer gündemi hareketlenmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ozan Can Kökçü’yü yakından takibe aldı. Hollanda Eredivisie ekiplerinden Volendam’da forma giyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunun, serbest statüde olması nedeniyle Beşiktaş yönetiminin ilgisini çektiği ifade ediliyor.

Sözleşmesi Bitiyor, Beşiktaş Devrede

Volendam formasıyla bu sezon 17 resmi maça çıkan Ozan Can Kökçü, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Temmuz ayında Hollanda ekibine bedelsiz olarak transfer olan deneyimli futbolcunun piyasa değeri yaklaşık 350 bin euro seviyesinde bulunuyor. Sezon sonunda serbest kalacak olması, Beşiktaş için transferi cazip hale getiriyor.

Türkiye Tecrübesi ve Milli Takım Kariyeri

Futbol kariyerinde Bursaspor ve Giresunspor gibi kulüplerin formasını da giyen Ozan Can Kökçü, Azerbaycan Milli Takımı’nda uzun süredir görev alıyor. Hem Süper Lig tecrübesi hem de çok yönlü oyun yapısıyla dikkat çeken oyuncu, sol kanadın yanı sıra hücum hattında farklı pozisyonlarda da görev yapabiliyor.

Kardeşlerle Aynı Takım Hayali

Ozan Can Kökçü’nün, kardeşi Orkun Kökçü ile aynı takımda forma giymeye sıcak baktığı ve Beşiktaş’a transfer olmaya oldukça istekli olduğu belirtiliyor. Beşiktaş Futbol Komitesi’nin bu transferi kısa sürede netleştirmek için temaslarını sürdürdüğü gelen bilgiler arasında.

Siyah-beyazlıların, uygun maliyetli ve tecrübeli bir alternatif olarak Ozan Can Kökçü transferini önümüzdeki günlerde resmiyete dökebileceği konuşuluyor.