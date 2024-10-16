Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolundaki Madalyalı Kavşak mevkisinde meydana geldi. H.U.A. idaresindeki 46 AS 783 plakalı tır, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Olayın ihbar edilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan tır sürücüsüne sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahale yapıldı. Kaza sonrası devrilen tır ve dorsesinin yolu kapatması nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını yönlendirdi. Trafiğin normale dönmesi için tırın vinç yardımıyla kaldırılması için çalışmalar başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu