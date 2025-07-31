Olay, Kayacık Mahallesi Muharrem Erdoğan Halı Saha mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan E.K. (41) ile 2 çocuk babası Uğur D. (36) karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında E.K, Uğur D'yi göğsünden bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Uğur D, Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli E.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.