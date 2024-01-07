Bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada yaralanan M.S. (41), R.S. (38) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.Kaynak: TRT HABER
Bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada yaralanan M.S. (41), R.S. (38) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.Kaynak: TRT HABER
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