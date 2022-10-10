Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürü Recep Bolat, vefatının sene-i devriyesinde Göksun’da Kayabaşı Mezarlığı’nda anma töreni gerçekleştirildi.

Anma törenine Bolat’ın ailesi, Göksun Kaymakamı Mustafa Caner Culukar, Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, İlçe Müftüsü Mustafa Altun, BİK Kahramanmaraş Şube Müdürü Veysel Kara ve şube çalışanları, kardeşleri Fatih, Ömer Bolat, yakınları ve gazeteciler katıldı.

Törende konuşan BİK Kahramanmaraş Şube Müdürü Veysel Kara, “Sakarya’da 10 yıl önde elim bir saldırı sonucunda kaybettiğimiz meslektaşlarımız anmak için bir araya geldik. Sakarya Şube Müdürü Recep Bolat ve Kontrol Hizmetleri Müdürlüğü Şefi Devrim Ersen Özergin’e Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Anma törenine katılan ve bizleri yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Okunan duanın ardından katılımcılar, Bolat’ın kabrine karanfil bıraktı. Göksun Kaymakamı Mustafa Caner Culukar ve Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın da Bolat’ın ailesine taziyelerini iletti.

Kara, törenin sonunda Bolat’ın ailesine, BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç tarafından kaleme alınan taziye mektubunu teslim etti.