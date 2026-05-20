Etkinliğe katılım sağlayan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, çocukların katledilmesini durduramayan uluslararası bir sistemin var olduğuna dikkat çekti.

"İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan kural temelli uluslararası sistemin ve o sistemi ayakta tutmak için kurulan kurumların işlemediğini, tamamen hiçbir yaraya merhem olamayan bir duruma geldiğini görüyoruz. Ukrayna-Rusya Savaşı'nı, Gazze'deki soykırımı, ABD-İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan süreci anımsatarak, çocukların katledilmesini durduramayan uluslararası bir sistemin var olduğuna dikkati çekti.

Batı'nın Türkiye'yi devamlı itham eden bazı girişimlerini sürdürdüğüne işaret eden Erdoğan, Batı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan sorununun, onun Türk milletinin hukukunu korumasıyla ilgili olduğunu ifade etti.

Öte yandan Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan uluslararası sistemin işlemediğini belirterek, kıtaların ve toplumların daha dengeli temsil edildiği bir Birleşmiş Milletler (BM) yapısını savunduklarını dile getirdi.

Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa'nın yeni bir komşusu olmadığına dikkati çekerek, "Biz Avrupa'nın 500 yıllık, 600 yıllık aktörüyüz, oyuncusuyuz, parçasıyız. Bunu kimse reddedemez, inkar edemez. Batılı dostlarımıza, Batılı komşularımıza bunu hatırlatmaya devam edeceğiz: Türkiye'nin Avrupa için yapıcı bir oyuncu olduğunu, destek verebilecek bir aktör olduğunu, Avrupa'nın huzuruna, geleceğine katkı sağlayacak, güç katacak bir ülke olduğunu Avrupalı karar vericilere anlatmak durumundayız" şeklinde konuştu.