Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri işbirliğinde erken yaşta evliliklerle mücadele kapsamında İsmetpaşa Mahallesi Moda Sokak'ta esnaflara bilgilendirme yapıldı.

Esnafların da destek verdiği çalışma kapsamında kuaför, gelinlik satış mağazaları ve dikim evlerinin camlarına '18 yaşından küçüklere gelin başı ve makyajı yapılmaz', '18 yaşından küçüklere gelinlik dikilmez' yazılı afişler asıldı.

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Kahramanmaraş'ın erken yaşta evlilikle ilgili çok iyi bir yerde olmadığını anımsatarak ailelere eğitim programları ve bakanlığın çalışmaları kapsamında hatırlatmalar yaptıklarını söyledi.