Down Sendromlu Bireylerde Özel Eğitim Ve Özel Eğitimde Erken Eğitim Programları, Fizyoterapi, Duyu Bütünleme Terapisi, Ergoterapi, Dil Ve Konuşma Terapisi Alanında Uzman Kişiler Tarafından Yapılması Oldukça Önem Taşıyor.

Ailelerin Ve Bu Çocuklarla İlgilenen Uzmanların Mümkün Olan En Erken Zamanda Bu Desteği Başlatmaları Ve Devamını Sağlamaları Önem Taşırken Ailelerin Çocukları İçin Yapacağı En Faydalı Eylem Yıllık Takiplerini Düzenli Yaptırmaları, Onların Eğitim Hayatına Ve Sosyal Hayata Katılımını Sağlamalarıdır.

Türkiye Down Sendromu Yönetim Kurulu Başkanı Gün Bilgin Yaşanan Bu Süreçte Eğitimin Çok Önemli Olduğuna Vurgu Yaptı.



