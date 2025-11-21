Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve Stratejik Araştırmalar ve Akademisyenler Derneği (SAKA) iş birliğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Akademisi Kongresi, 21–23 Kasım tarihlerinde geniş bir katılımla gerçekleştirilecek. “Modernite ve Ötesinde Aile: Göç, Dijitalleşme ve Kimlik Mücadeleleri” temasıyla düzenlenen kongre, akademisyenleri, uzmanları ve vatandaşları bir araya getirdi.

Açılış programı KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Oturuma; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Dr. Elif Arslan ve birçok kurum temsilcisi katıldı.

Kongrede modern çağda aile yapısının geçirdiği dönüşümler kapsamlı şekilde ele alındı. Göçün toplumsal etkileri, dijitalleşmenin aile ilişkilerine yansımaları ve kimlik mücadeleleri, akademisyenler tarafından üç gün boyunca düzenlenen oturumlarda değerlendirildi.