Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik vizyon projeleri arasında yer alan ve Pusula Maraş bünyesinde faaliyetlerini sürdüren “Bilim Otobüsü”, şehrin farklı noktalarında gençleri bilimle buluşturmaya devam ediyor. “Yürüyen bilim merkezi” konseptiyle tasarlanan proje, çocuklar ve gençlerin bilime olan ilgisini artırmayı, onları deneyimleyerek öğrenmeye teşvik etmeyi hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bilim Otobüsü, mahalle mahalle, okul okul gezerek gençlerin ayağına bilimi taşıyor. Her durağında yeni keşiflere kapı aralayan proje, öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmelerine katkı sunarken aynı zamanda eğlenceli ve öğretici etkinliklerle unutulmaz deneyimler yaşatıyor.

Yeni Durak Elbistan Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi

Bilim Otobüsü’nün yeni durağı Elbistan Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. Okul bahçesinde kurulan etkinlik alanında öğrenciler, bilimin farklı alanlarına ilişkin uygulamalı çalışmalarla buluştu. Gün boyunca gerçekleştirilen etkinliklerde gençler hem eğlenme hem de yeni bilgiler edinme fırsatı yakaladı. Pusula Maraş ekibi tarafından yürütülen program kapsamında öğrencilere Bilim Otobüsü’nün içeriği ve sunduğu imkanlar hakkında bilgiler verildi. Bilimsel deneyler, interaktif uygulamalar ve eğitici etkinliklerle zenginleştirilen programda öğrenciler, teorik bilgilerin günlük yaşamla olan bağlantılarını uygulamalı olarak gözlemleme imkânı buldu.

Bilimi Deneyimleyerek Öğrendiler

Etkinlik süresince öğrenciler, Bilim Otobüsü içerisinde yer alan çeşitli bilimsel materyalleri yakından inceleme fırsatı elde etti. Merak duygusunu harekete geçiren uygulamalara yoğun ilgi gösteren gençler, deneylere aktif katılım sağlayarak bilimin eğlenceli yönlerini keşfetti. Bilim Otobüsü’nde yer alan teknolojik ve bilimsel ekipmanlar sayesinde öğrenciler, farklı alanlarda bilgi edinirken aynı zamanda araştırma ve gözlem becerilerini geliştirme imkânı buldu. Etkinlik boyunca öğrencilerin heyecanı ve ilgisi dikkat çekti.

Gökyüzünün Sırlarını Keşfettiler

Programın en ilgi çeken bölümlerinden biri ise astronomi etkinlikleri oldu. Öğrenciler teleskop aracılığıyla gökyüzünü inceleme fırsatı bulurken, planetaryum gösterileri sayesinde güneş sistemi, yıldızlar ve diğer gök cisimleri hakkında kapsamlı bilgiler edindi. Özel yansıtıcı sistemlerle gerçekleştirilen gösterimler, öğrencilerin uzaya dair merakını artırırken bilimsel farkındalıklarının gelişmesine de katkı sağladı.

Bilim Otobüsü Yolculuğunu Sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilim Otobüsü’nün şehir genelindeki okul ve mahalle ziyaretlerine devam edeceği belirtildi. Açıklamada, gençlerin bilimle daha fazla buluşmasını sağlamak amacıyla yürütülen projenin, şehrin dört bir yanında çocuk ve gençlere ulaşmayı sürdüreceği ifade edildi.