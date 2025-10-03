BİM’in 3 Ekim Cuma aktüel kataloğu mağazalarda satışa sunuldu. Dijital ürünlerden ev tekstiline, mutfak eşyalarından oyuncaklara kadar geniş ürün yelpazesi dikkat çekiyor. Ayrıca 7-10 Ekim tarihlerinde satışa çıkacak yeni katalog da yayımlandı. Vatandaşlar hem bu haftanın fırsatlarını hem de önümüzdeki haftanın indirim listesini merak ediyor.

3 Ekim Cuma BİM Aktüel Ürünleri

3 Ekim kataloğunda öne çıkan elektronik ve ev aletleri şöyle:

Dijitsu 55” UHD Google TV – 14.990 TL

Casper VIA A40 Cep Telefonu – 7.990 TL

Senna 32” HD Ready Google LED TV – 6.250 TL

Mini Buzdolabı – 4.990 TL

Işıklı Şarjlı Süpürge – 12.490 TL

Blender Seti – 1.750 TL

Base Türk Kahve Makinesi – 1.690 TL

Nostaljik Radyo – 849 TL

Portatif Mini Masaj Aleti – 1.290 TL

Buharlı Temizleme Makinesi – 4.390 TL

Oyuncak ve çocuk ürünleri bölümünde ise:

Özel Lisanslı Araçlar – 99 TL

Cırt Cırtlı Kitaplar – 199 TL

Oyuncak Mutfak Aletleri – 149 TL

Rubik Abaküs Oyunu – 109 TL

Dino İş Araçları – 79 TL

Bebek Setleri ve temizlik oyuncakları – 89 TL’den itibaren

Pilli İstasyonlu Tren – 229 TL

Mega Pokemon Tatil Seti – 399 TL

Ev tekstili ve dekorasyon ürünlerinden bazıları:

Çift Kişilik Battaniye – 649 TL

Dijital Baskılı Nevresim Seti – 899 TL

Yastık Kılıfı – 149 TL

Yüz Havlusu – 139 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf – 219 TL

Banyo Paspas Seti – 369 TL

Lüx Kapitoneli Yastık – 209 TL

Mutfak ve ev gereçleri bölümünde şu ürünler öne çıkıyor:

Kelebek Kurutmalık – 649 TL

Ütü Masası – 799 TL

Çok Amaçlı Mutfak Seti – 279 TL

Cam Saklama Kabı – 89 TL

Gold Kulplu Kupa – 175 TL

Kare Borcam – 479 TL

Sensörlü Çöp Kovası – 549 TL

Mutfak takımları arasında da dikkat çeken ürünler bulunuyor:

48 Parça Altın File Rölyefli Yemek Takımı – 3.750 TL

Gold Rimli Çay Seti – 449 TL

Çelik Çaydanlık – 1.190 TL

Tencere ve tava çeşitleri – 399 TL’den başlayan fiyatlarla

24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı – 1.490 TL

Ayaklı Meşrubat Bardağı – 249 TL

7-10 Ekim BİM Aktüel Ürünleri

Gıda ve temel tüketim ürünlerinde 7 Ekim Salı’dan itibaren raflarda olacak fiyatlardan bazıları:

Milka çikolata çeşitleri – 55 TL’den başlayan fiyatlarla

Sarıyer gazlı içecek 2,5 L – 42 TL

Dimes şalgam suyu 1 L – 34,50 TL

Züber %100 Fıstık Ezmesi 315 g – 175 TL

Torku Dana Kangal Sucuk 500 g – 235 TL

Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g – 289 TL

Lezita Piliç Döner 200 g – 45 TL

Banvit Piliç Çıtır Finger 1000 g – 189 TL

Namet Soslu Dana Döner 300 g – 127,50 TL

Unlüx Pizza Tabanı 450 g – 37,50 TL

Bakliyat ve temel mutfak ürünleri: