BİM’in 3 Ekim Cuma aktüel kataloğu mağazalarda satışa sunuldu. Dijital ürünlerden ev tekstiline, mutfak eşyalarından oyuncaklara kadar geniş ürün yelpazesi dikkat çekiyor. Ayrıca 7-10 Ekim tarihlerinde satışa çıkacak yeni katalog da yayımlandı. Vatandaşlar hem bu haftanın fırsatlarını hem de önümüzdeki haftanın indirim listesini merak ediyor.
3 Ekim Cuma BİM Aktüel Ürünleri
3 Ekim kataloğunda öne çıkan elektronik ve ev aletleri şöyle:
Dijitsu 55” UHD Google TV – 14.990 TL
Casper VIA A40 Cep Telefonu – 7.990 TL
Senna 32” HD Ready Google LED TV – 6.250 TL
Mini Buzdolabı – 4.990 TL
Işıklı Şarjlı Süpürge – 12.490 TL
Blender Seti – 1.750 TL
Base Türk Kahve Makinesi – 1.690 TL
Nostaljik Radyo – 849 TL
Portatif Mini Masaj Aleti – 1.290 TL
Buharlı Temizleme Makinesi – 4.390 TL
Oyuncak ve çocuk ürünleri bölümünde ise:
Özel Lisanslı Araçlar – 99 TL
Cırt Cırtlı Kitaplar – 199 TL
Oyuncak Mutfak Aletleri – 149 TL
Rubik Abaküs Oyunu – 109 TL
Dino İş Araçları – 79 TL
Bebek Setleri ve temizlik oyuncakları – 89 TL’den itibaren
Pilli İstasyonlu Tren – 229 TL
Mega Pokemon Tatil Seti – 399 TL
Ev tekstili ve dekorasyon ürünlerinden bazıları:
Çift Kişilik Battaniye – 649 TL
Dijital Baskılı Nevresim Seti – 899 TL
Yastık Kılıfı – 149 TL
Yüz Havlusu – 139 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf – 219 TL
Banyo Paspas Seti – 369 TL
Lüx Kapitoneli Yastık – 209 TL
Mutfak ve ev gereçleri bölümünde şu ürünler öne çıkıyor:
Kelebek Kurutmalık – 649 TL
Ütü Masası – 799 TL
Çok Amaçlı Mutfak Seti – 279 TL
Cam Saklama Kabı – 89 TL
Gold Kulplu Kupa – 175 TL
Kare Borcam – 479 TL
Sensörlü Çöp Kovası – 549 TL
Mutfak takımları arasında da dikkat çeken ürünler bulunuyor:
48 Parça Altın File Rölyefli Yemek Takımı – 3.750 TL
Gold Rimli Çay Seti – 449 TL
Çelik Çaydanlık – 1.190 TL
Tencere ve tava çeşitleri – 399 TL’den başlayan fiyatlarla
24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı – 1.490 TL
Ayaklı Meşrubat Bardağı – 249 TL
7-10 Ekim BİM Aktüel Ürünleri
Gıda ve temel tüketim ürünlerinde 7 Ekim Salı’dan itibaren raflarda olacak fiyatlardan bazıları:
Milka çikolata çeşitleri – 55 TL’den başlayan fiyatlarla
Sarıyer gazlı içecek 2,5 L – 42 TL
Dimes şalgam suyu 1 L – 34,50 TL
Züber %100 Fıstık Ezmesi 315 g – 175 TL
Torku Dana Kangal Sucuk 500 g – 235 TL
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g – 289 TL
Lezita Piliç Döner 200 g – 45 TL
Banvit Piliç Çıtır Finger 1000 g – 189 TL
Namet Soslu Dana Döner 300 g – 127,50 TL
Unlüx Pizza Tabanı 450 g – 37,50 TL
Bakliyat ve temel mutfak ürünleri:
Buğday Unu 10 kg – 199 TL
Safya Mısır Yağı 5 L – 349 TL
Efsane Osmancık Pirinç 5 kg – 275 TL
Saban Kırmızı Mercimek 2,5 kg – 99 TL
Saban Nohut 2,5 kg – 135 TL
Tukaş Domates Salçası 1650 g – 119 TL
Torku Tahin 1000 g – 159 TL
Yenigün Harnup Pekmezi 1250 g – 125 TL