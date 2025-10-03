BİM’in 3 Ekim Cuma aktüel kataloğu mağazalarda satışa sunuldu. Dijital ürünlerden ev tekstiline, mutfak eşyalarından oyuncaklara kadar geniş ürün yelpazesi dikkat çekiyor. Ayrıca 7-10 Ekim tarihlerinde satışa çıkacak yeni katalog da yayımlandı. Vatandaşlar hem bu haftanın fırsatlarını hem de önümüzdeki haftanın indirim listesini merak ediyor.

68Df70B39E53Be11E0867Bf1

68Df70B39E53Be11E0867Bea

68Df70B39E53Be11E0867Be8

3 Ekim Cuma BİM Aktüel Ürünleri

3 Ekim kataloğunda öne çıkan elektronik ve ev aletleri şöyle:

  • Dijitsu 55” UHD Google TV – 14.990 TL

  • Casper VIA A40 Cep Telefonu – 7.990 TL

  • Senna 32” HD Ready Google LED TV – 6.250 TL

  • Mini Buzdolabı – 4.990 TL

  • Işıklı Şarjlı Süpürge – 12.490 TL

  • Blender Seti – 1.750 TL

  • Base Türk Kahve Makinesi – 1.690 TL

  • Nostaljik Radyo – 849 TL

  • Portatif Mini Masaj Aleti – 1.290 TL

  • Buharlı Temizleme Makinesi – 4.390 TL

68Df70B39E53Be11E0867Bee

68Df70B39E53Be11E0867Bf4

68Df70B39E53Be11E0867Be5

Oyuncak ve çocuk ürünleri bölümünde ise:

68Df70B39E53Be11E0867Be268Df70B39E53Be11E0867Bdc

68Df70B39E53Be11E0867Bdf

Ev tekstili ve dekorasyon ürünlerinden bazıları:

  • Çift Kişilik Battaniye – 649 TL

  • Dijital Baskılı Nevresim Seti – 899 TL

  • Yastık Kılıfı – 149 TL

  • Yüz Havlusu – 139 TL

  • Tek Kişilik Lastikli Çarşaf – 219 TL

  • Banyo Paspas Seti – 369 TL

  • Lüx Kapitoneli Yastık – 209 TL

Mutfak ve ev gereçleri bölümünde şu ürünler öne çıkıyor:

  • Kelebek Kurutmalık – 649 TL

  • Ütü Masası – 799 TL

  • Çok Amaçlı Mutfak Seti – 279 TL

  • Cam Saklama Kabı – 89 TL

  • Gold Kulplu Kupa – 175 TL

  • Kare Borcam – 479 TL

  • Sensörlü Çöp Kovası – 549 TL

68Df70B29E53Be11E0867Bd1

68Df70B29E53Be11E0867Bd4

68Df70B09E53Be11E0867Bcb

Mutfak takımları arasında da dikkat çeken ürünler bulunuyor:

  • 48 Parça Altın File Rölyefli Yemek Takımı – 3.750 TL

  • Gold Rimli Çay Seti – 449 TL

  • Çelik Çaydanlık – 1.190 TL

  • Tencere ve tava çeşitleri – 399 TL’den başlayan fiyatlarla

  • 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı – 1.490 TL

  • Ayaklı Meşrubat Bardağı – 249 TL

68Df70B29E53Be11E0867Bd9

7-10 Ekim BİM Aktüel Ürünleri

Gıda ve temel tüketim ürünlerinde 7 Ekim Salı’dan itibaren raflarda olacak fiyatlardan bazıları:

  • Milka çikolata çeşitleri – 55 TL’den başlayan fiyatlarla

  • Sarıyer gazlı içecek 2,5 L – 42 TL

  • Dimes şalgam suyu 1 L – 34,50 TL

  • Züber %100 Fıstık Ezmesi 315 g – 175 TL

  • Torku Dana Kangal Sucuk 500 g – 235 TL

  • Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g – 289 TL

  • Lezita Piliç Döner 200 g – 45 TL

  • Banvit Piliç Çıtır Finger 1000 g – 189 TL

  • Namet Soslu Dana Döner 300 g – 127,50 TL

  • Unlüx Pizza Tabanı 450 g – 37,50 TL

68Df70B29E53Be11E0867Bd0

Bakliyat ve temel mutfak ürünleri:

  • Buğday Unu 10 kg – 199 TL

  • Safya Mısır Yağı 5 L – 349 TL

  • Efsane Osmancık Pirinç 5 kg – 275 TL

  • Saban Kırmızı Mercimek 2,5 kg – 99 TL

  • Saban Nohut 2,5 kg – 135 TL

  • Tukaş Domates Salçası 1650 g – 119 TL

  • Torku Tahin 1000 g – 159 TL

  • Yenigün Harnup Pekmezi 1250 g – 125 TL