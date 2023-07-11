Alparslan Türkeş Bulvarı’nda ikinci etap çalışmalarını da tamamlayarak hizmete alan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Dr. Sait Bulvarı’nın asfaltını yeniliyor.

Geliş ve gidiş istikametiyle toplamda 2 bin 300 metre uzunluğa sahip arterde yürütülen asfalt çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla baştan uca yenilenen arterin hizmete alınması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bölgede asfalt yenileme çalışmalarının devam ettiği ve alt ve üstyapısıyla baştan uca yenilenen arterlerin etaplar halinde hizmete alındığı belirtildi.