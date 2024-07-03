Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesi 5 Nisan Mahallesinde İş Yerinde Yangın Çıktı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle bir iş yerinde yangın çıktı. Olay, akşam saatlerinde meydana geldi ve çevrede büyük paniğe yol açtı. Yangının çıktığı iş yerinden yükselen dumanlar, mahallede yaşayanlar tarafından fark edilerek yetkililere haber verildi.

İtfaiye ekipleri, olay yerine hızla intikal ederek yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü ancak iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yangının nedenini belirlemek için incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Yangın sırasında iş yerinde kimsenin bulunmaması, olası can kaybı ve yaralanmaların önüne geçti.