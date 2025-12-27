Sanatçı ve akademisyen Dr. Mutlu Aslantürk’ün imzasını taşıyan ve 15 eserden oluşan özel koleksiyon, 22–29 Aralık 2025 tarihleri arasında Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

Sergide yer alan eserler, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ın Millî Mücadele yıllarında sergilediği ortak direnişi, kardeşlik hukukunu ve paylaşılan tarihsel hafızayı sanat diliyle anlatıyor.

Her bir çalışma; dayanışma, vefa, dua ve direniş temalarını simgeleyerek izleyiciyi geçmişle güçlü bir bağ kurmaya davet ediyor.

Gaziantep’in kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında açılan sergi, iki kadim şehrin ortak tarihine ışık tutarken, kültürel mirasın sanatsal yorumlarla geleceğe taşınmasına katkı sunuyor.