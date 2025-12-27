Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin gece saatlerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 5-6 aracın lastiğinin kesildiği iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, çocuk yaştaki şüphelilerin mahalle çevresinde dolaşarak araçlara zarar verdiği öne sürüldü. Art arda yaşanan olaylar nedeniyle vatandaşlar emniyet güçlerine durumu bildirirken, kendi önlemlerini de almaya başladı.

Araçlarını korumak isteyen bazı mahalle sakinlerinin, evlerinin damlarına soba kurarak gece boyunca nöbet tuttuğu öğrenildi. Maddi zararın her geçen gün arttığını belirten vatandaşlar, güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ediyor.

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.