Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde aynı gün içinde yaşanan iki ayrı olay, ilçede endişe yarattı.

İlk olay, Taşburun Mahallesi’nde meydana geldi. 58 yaşındaki Nazife Cırıtlı, eşi tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Kapının açılmaması üzerine 112 Acil Komuta Merkezi’ne haber verildi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Cırıtlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedeni Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aynı gün yaşanan ikinci olay ise Esentepe Mahallesi Darende Caddesi’nde meydana geldi. İki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmada, 26 yaşındaki T.İ. adlı genç, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından av tüfeğiyle başından yaralandı.

Yaralı halde cami bahçesine sığınan T.İ., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Servis ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.