Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021'de kurulan Erzurum Arama Kurtarma ekibi (ERAKUT), bugüne kadar Kahramanmaraş merkezli depremler başta olmak üzere bölgede ve ülkede meydana gelen afetlerde görev aldı.

Depremlerin ardından alınan kararla ve gerekli akreditelerle birlikte arama kurtarma köpek eğitimine başlayan ERAKUT, Özel Harekat Şube Müdürlüğünden "Ego" isimli Hollanda çoban köpeğini sahiplendi.

Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) bulunan eğitim enkazlarında sürekli çalışmalar yaptırılan 1,5 yaşındaki Ego, bir yıllık eğitimini tamamladıktan sonra AFAD'ın sınavlarına tabi tutulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)