Bir zamanların gözde mesleklerinden biri olarak kabul edilen, şimdilerde ise yok olmaya yüz tutmuş semercilik teknolojiye ayak uyduramayıp çırak yetiştirilemediği için günümüzde yok olmaya yüz tuttu.

Eskiden daha çok yük taşımacılığında kullanılan eşek ve katırların yerini traktör, sepetli motosiklet ve pikap gibi araçların almasıyla semercilik mesleği yok olmaya yüz tuttu. Eşek ve katırların sırtına takılan semerler artık geçmiş zamanlardaki gibi fazla üretilmiyor.

Mesleğinin son temsilcilerinden olan Ömer Mankır konuyla ilgili aksu habere özel açıklamalarda bulundu.