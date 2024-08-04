Taht Oyunları, Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter, Diriliş Ertuğrul, Fetih 1453, Yamak Ahmet, saymakla bitmeyen tüm bu filmlerde kullanılan bakır dekoratif ürünler Kahramanmaraşlı ustaların elinden çıkıyor.

Kahramanmaraş, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen bir şehir olarak, şimdi de Hollywood'un dikkatini çekiyor. Dünyaca ünlü Hollywood filmlerinde kullanılan dekoratif kadehler ve bakır ürünleri, Kahramanmaraş’ın yetenekli ustalarının ellerinden çıkıyor. Bu ürünler, film sahnelerinde adeta birer sanat eseri olarak parıldıyor.

Bakır işlemeciliği, Kahramanmaraş’ın geleneksel el sanatları arasında önemli bir yer tutuyor. Maraşlı ustalar, yılların tecrübesi ve nesilden nesile aktarılan bilgi birikimiyle, her biri benzersiz olan bu eserleri meydana getiriyor. Bu sanat aynı zamanda uluslararası platformlarda da büyük takdir topluyor.