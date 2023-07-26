

Türkiye sıcaklarla kavruluyor. Antalya'da termometreler 50 dereceyi gördü. Ancak bitmedi, hafta ortasında yılın en sıcak gününün yaşanması tahmin ediliyor.

Haftanın en sıcak günleri ülkenin batı ve güney kesimlerinde çarşamba, iç kesimlerde ise perşembe yaşanacak, sıcaklıklar 40-45 derece arasında seyredecek. Hava sıcaklıkları cuma günü batı ve kuzeybatıdan başlayarak yaklaşık 10 derece azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım,geçen haftadan itibaren sıcaklıkların güney ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini, iç kesimlerde ise birkaç derece düştüğünü söyledi.

Yıldırım, "Salı gününden itibaren batı kesimlerinden başlayarak hava sıcaklıklarının yurtta 5 ila 10 derece artmasını bekliyoruz. Marmara, Ege ve Akdeniz'de çarşamba günü mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkıyor, 45 derecelere varan hava sıcaklıkları bekliyoruz. İç Anadolu ise perşembe günü maksimum sıcaklığa ulaşacak" dedi.

Ankara'da perşembe günü sıcaklık 39 dereceye çıkacak

Çarşamba günü İstanbul'da 37, Antalya'da 42, İzmir'de 43 derece sıcaklık beklendiğini bildiren Yıldırım, perşembe günü ise Ankara'da hava sıcaklığının 39 derece olacağının tahmin edildiğini aktardı.

Sıcaklıkların artması nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların saat 11.00 ila 16.00'da açık alanda bulunmamaları konusunda uyarılar yapıldı.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağış var

Yurdun kuzey doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olduğunu dile getiren Yıldırım, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Samsun, Ordu çevrelerinde bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade etti.

Yıldırım, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinde yaşayanların dikkatli olması uyarısında bulundu.

Hafta sonu 10 derece düşecek

Hava sıcaklıklarının cuma günü batı ve kuzeybatıdan başlayarak azalacağını söyleyen Yıldırım, "Cumadan itibaren sıcaklıklar yaklaşık 10 derece düşecek. Mevsim normallerinin çok üzerinde olan sıcaklıklar mevsim normallerine, yer yer de altına düşüyor. Ankara'da hava sıcaklıkları hafta sonu, 39 dereceden 29 dereceye düşecek" diye konuştu.

Kemer'de sıcak hava nedeniyle 21 yaşındaki genç rahatsızlandı

Kemer'de sıcak hava nedeniyle 21 yaşındaki genç rahatsızlandı. İnşaat işçisi babasının yanında çalışan genç hastanede tedavi altına alındı. Uzmanlar, insan sağlığını tehdit eden sıcaklıklara karşı dikkatli olunmasını istiyor.

Uzman Dr. Elif Sarıönder Gence konuyla ilgili, "Güneşte kalmasalar bile aşırı ısıya maruz kalırlarsa böyle bu tehlikeli durumla karşılaşabilirler. Bedenlerini soğutacak şekilde güvenli ortamlara geçmeleri gerekiyor" dedi.

Kentteki plajlara gidenler şemsiye altında oturuyor. Bazıları ise yeşil alanlar, çay bahçeleri, park ve gölgelik alanları tercih ediyor.

Antalya'da nem oranının da yüzde 80'e çıkması bekleniyor

Antalya'da perşembe günü itibarıyla hava sıcaklıkların 6 ila 8 derece arasında düşmesi ve sıcaklıkların da 35 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Şu anda nem oranı Antalya'da yüzde 10-13 bandında seyretmekte. Perşembe günü itibarıyla nem oranının da yüzde 80'e çıkması bekleniyor.

Konya'da da sıcaktan bunalanların adresi Acıgöl

Konya'da da sıcaktan bunalanların adresi ise Karapınar ilçesindeki Acıgöl.

Serinlemek isteyenler göle girdi.

Kronik hastalığı bulunan kamu personeli idari izinli sayılacak

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sıcak hava sebebiyle çarşamba günü hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu personeli idari izinli sayılacak.