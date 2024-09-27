Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartlarına ilişkin eş güdümlü adımlar attı.

Bireysel kredi kartı borçları 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar taksitlendirebilecek. Her aya düşen taksit miktarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.

Kredi kartında yapılandırılan meblağ dışında kalan bakiyenin kullanımı devam edebilecek.

Yapılandırılan borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.