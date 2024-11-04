Kahramanmaraş Piazza AVM ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle “Birlikte Yarınlara” etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı 30 özel kreş, gündüz bakım evi ve çocuk kulübü katıldı.

Çocuklar, etkinlik boyunca hem eğlenceli anlar yaşadı hem de yeni bilgiler edindi. Çeşitli oyunlar ve öğretici aktivitelerle dolu bu etkinlik, çocukların gelişimine katkı sağlarken aileler tarafından da büyük beğeni topladı. Kahramanmaraş’ta çocuklara yönelik düzenlenen bu anlamlı etkinlik, keyif dolu anlara sahne oldu.