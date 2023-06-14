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(BTC) trader’ları, ABD Merkez Bankası toplantısı öncesinde temkinli bir duruş sergiliyor. Merkez Bankasının bazı gözlemcilerin "şahin duraklama" olarak nitelendirdiği bir hareketle gelecekteki artışlar için kapıyı açık tutarken faiz oranlarını değiştirmeden bırakması muhtemel görünüyor.

Fed fon vadeli işlemleri yatırımcıların, merkez bankasının borçlanma maliyetini Mart 2022'den bu yana 500 baz puan (yüzde 5 puan) artırarak %5-%5,25 aralığında sabit tutmasını beklediğini gösteriyor. Aşırı artış oranı döngüsü, bilanço daralmasıyla birleşerek kripto paralar da dahil olmak üzere risk varlıklarını istikrarsızlaştırmış gözüküyor.

Bununla birlikte merkez bankasının, önümüzdeki aylarda da sıkılaşma politikasına devam etmesi bekleniyor. Yazının yazılması sırasında Fed fon vadeli işlemleri, Fed’in Temmuz ayında faizleri 25 bps daha artırma olasılığının yüzde 50’nin üzerinde olduğunu gösteriyor.

Singapur merkezli kripto ticareti öncülerinden QCP Capital tarafından kaydedilen opsiyon riski verilerine göre Bitcoin’e bağlı satış opsiyonları – düşüş göstergeleri öne çıkıyor. Bu gelişme, piyasada gergin bir ortam yaşandığını ifade ediyor.

QCP Capital’ın piyasa içgörüleri ekibi, Salı günü yayımladıkları belgede şunları söylüyor:

“FOMC toplantısıyla alakalı “şahin bir sıçrama” bekliyoruz, bu da toplantıda duraklama kararı alacaklarını ancak faiz oranlarını da yükselteceklerini beklediğimiz anlamına geliyor.”

ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Mayıs ayında iki yılın en düşük seviyesi olan yüzde 4’e gerileyerek mevcut Fed fon oranının altında bir seviyeye ulaşıyor. QCP’ye göre bu, Fed’in toplantıda oranları sabit tutma kararı almasına önayak oluyor.

Bununla birlikte hem TÜFE hem de yüzde 4,7’lik çekirdek PCE, merkez bankasının hedeflediği yüzde 2’lik oranın üzerinde kalmaya devam ediyor. Böylece Fed’in sıkılaşma politikasını sona erdirmesinin önüne geçiyor.

Bazı kripto trader’ları ne yapacaklarına karar vermek amacıyla Fed toplantısı sonrası ABD borsalarını inceliyor. Şimdi ise Bitcoin ile S&P 500 ve Nasdaq endeksleri arasındaki korelasyonların zayıfladığı göz önünde bulundurulursa, trader’ların stratejisi bu sefer işe yaramayabilir.