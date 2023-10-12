Tarım ve Orman Bakanlığının, "Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, bitkisel üretimde alternatif mücadele tekniklerinin uygulanmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağlığının ve doğal dengenin korunması için biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Tebliğde, örtü altında ve açık alanda bitkisel üretimde, destekleme kapsamına alınan ürünler ve ödeme miktarları yer aldı.

Buna göre, destek tutarı örtü altına (paket) dekar başına 1700 lira, açık alanda (paket) dekar başına 580 lira oldu.

Örtü altı domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak üretiminde biyolojik mücadele için dekar başına 1400 lira, biyoteknik mücadelede, feromon ve tuzak kullanan üreticilere 300 lira, yalnızca feromon kullananlara 140 lira destek verilecek.

Başvuru tarihleri

Destek başvuruları, 2023 uygulaması için kayısı, ayva, armut, elma, bağ, açıkta domates, zeytin, turunçgil, nar, şeftali ve nektarin için 27 Ekim, örtü altı için ise 31 Aralık mesai bitimine kadar yapılacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Bitkisel üretimde zararlı organizmalara karşı kimyasal ilaçlama yerine biyolojik veya biyoteknik mücadele yöntemlerini tercih eden üreticilere 2023 yılı için sağlanacak destek tutarları şöyle: