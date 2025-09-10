Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bulunan biyoenerji santralinde çıkan yangın ve Yavuz Selim Mahallesi’nde bir fabrikada meydana gelen yangın, şehirde paniğe neden oldu.

Biyoenerji Santralinde Korkutan Yangın

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Gaziantep yolu üzerindeki biyoenerji santralinin açık stok alanında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun müdahaleye rağmen stok alanında bulunan atık malzemeler ile bir tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından kesinlik kazanacak.

Fabrikada Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Öte yandan, Onikişubat ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada da yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Alevler büyümeden kontrol altına alınırken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.