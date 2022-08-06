İş insanı Mesut Şahinkanat öncülüğünde 150 kişilik ekibiyle expo 2023 alanı içerisinde hizmet veren Blueland eğlence merkezinde kapalı çocuk oyun alanı başta olmak üzere yetişkinlerinde kullanım sağlayacağı 30’u aşkın oyun alanı bulunuyor.

Açıldığı günden itibaren Blueland eğlence merkezi, vatandaşların aileleriyle birlikte eğlenceli, güvenilir ve kaliteli bir vakit geçirecekleri mekan haline geldi.

Eğlence merkezi hakkında Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan reklam yöneticisi erkan kalıç “eğlence merkezimiz yerli ve yabancı turistler başta olmak üzere yaz aylarında yoğun bir talep görüyor” diye konuştu.