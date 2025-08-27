Bölgenin en büyük eğlence merkezi BlueLand, Ağustos ayında yalnızca Pazartesi ve Salı günleri geçerli olan kampanyasını, ziyaretçilerin yoğun ilgisi üzerine Eylül ayında hafta içi her güne yaydı.

Hafta içi her gün, BlueLand Kart’a 200 TL yükleme yapan misafirler, Go-Kart, Karnaval ve Simülatör makineleri hariç tüm makine ve oyuncakları sınırsız kullanabilecek.

Ayrıca Aqupark’a gelen ve kişi başı 200 TL yükleme yapan ziyaretçiler, gün boyu Aqupark’ta sınırsız eğlence yaşayacak.

BlueLand Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Şahinkanat, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ağustos ayında başlattığımız kampanyada sınırsız eğlence sadece Pazartesi ve Salı günleri geçerliydi. Ziyaretçilerimizden gelen yoğun talep üzerine bu fırsatı Eylül ayında hafta içi her gün uygulanacak şekilde genişlettik. Amacımız eğlenceyi herkes için ulaşılabilir kılmak.